Cara scuola quanto mi costi? | Libri di testo aumentati Il resto è rimasto invariato

(Di sabato 7 settembre 2024) Ultimi giorni di vacanze per bambini e ragazzi che si preparano a tornare in classe il 16 settembre, le famiglie iniziano in questi giorni a rifornirsi del materiale per affrontare l’anno scolastico. Mentre iscolastici sono, i prezzi su cancelleria e zaini sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno e si tende a comprare lo stretto necessario: questo èrilevano i titolari di alcune cartolerie di Ravenna. "Il materiale più acquistato è quello essenziale: quaderni, matite e penne. Negli anni lo scontrino medio è calato e quest’anno in particolare mi sembra che siano tutti un po’ in ritardo sul rifornimento di materiali, soprattutto per medie e superiori: di solito cominciavano a venire già dopo ferragosto ma adesso è probabile che molti siano ancora in vacanza.