Betis | Assane Diao compie 19 anni costretto a voltare pagina sul mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 7 settembre 2024) 2024-09-07 12:58:25 Il web è in subbuglio: “Il penultimo gioiello della fabbrica“, quindi si qualifica LaLiga sui loro social networkper congratularmi con te questo sabato, 7 settembre, per il tuo 19esimo compleanno. Il giovane attaccante del Verdiblanco festeggia oggi una giornata molto speciale per lui mentre cerca disu tutto quello che è successo negli ultimi giorni di, dove aveva un metro e mezzo di distanza dalla squadra del Verdiblanco. Un buon momento per concentrarsi completamente su quello che ci aspetta, almeno fino al prossimo gennaio, con l’obiettivo di aggiungere minuti e continuare a crescere. La storia di Assano È quella di un talento precoce con un inizio brillante di carriera sportiva.