Sangiuliano rompe gli indugi | denuncerà Boccia Il caso alla Corte dei Conti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gennarodice basta dopo i ripetuti attacchi e un consulto con i propri legali. "Prepareremo una denuncia in meritovicenda. Il Ministro non ha nulla da temere. Abbiamo avuto un lungo colloquio ed abbiamo sviscerato ilin ogni suo aspetto. E' una vicenda privatissima e non c'è nulla che possa preoccupare il ministro”, l'annuncio dell'avvocato Silverio Sica, difensore del ministro della Cultura. "Non ci sono prove che il ministro sia stato ricattato, questo lo escludiamo senza dubbio. Stiamo verificando una per una le dichiarazioni della dottoressaper renderci conto se c'è una violazione della riservatezza di quella che è stata la vicenda umana che ha accomunato per breve tempo queste due persone”, ha ribadito il legale.