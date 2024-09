Little Jaffna la recensione | un polar francese per raccontare la questione tamil

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'ottimo esordio di Lawrence Valin, anche interprete e sceneggiatore del film, intreccia crime drama, poliziesco e tematiche socio-politiche partendo dalla guerra civile in Sri Lanka vista, però, da un quartiere di Parigi. Film di chiusura della Settimana Internazionale della Critica. La guerra civile in Sri Lanka, iniziata nel 1983 e conclusasi nel 2009, ha visto contrapposti da un lato il Movimento Tigri Liberazione delEelam (dichiarata dall'Ue nel 2006 organizzazione terroristica) e dall'altro il governo dello Sri Lanka. Venticinque anni di uccisioni, attentati ed esilio. Quello che ha portato migliaia dia lasciare il proprio Paese. Molti di loro si sono rifugiati in Europa.