La Rotta e i suoi mattonai | Una festa ricca di storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) PONTEDERA L’esaltazione dell’antico mestiere dei, i concerti, il mitico bombolone de La, l’ormai tradizionale tombola e poi lo spettacolare evento del fuoco e l’argilla con l’apertura del forno. Torna nel format del doppio weekend questa 116esima edizione della Fiera dei Fischi e Campanelle, appuntamento settembrino organizzato dal gruppo culturale ricreativo Il Mattone al parco fluviale de La. Due weekend come detto, si parte domani con la cena alle 20 e a seguire il concerto Musica sotto le Stelle con Valentina Bagni docente dell’Accademia Musicale Pontedera. Domenica sempre la cena alle 20 e poi alle 21.30 la Corale Città di Pontedera metterà in scena La Traviata in concerto. La fiera entra nel vivo nel secondo weekend.