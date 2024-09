Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere l’episodio 4 offre un grande indizio sull’identità dello Straniero

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il: GlidelunÈ ora in streaming su Prime Video il quarto episodio della seconda stagione di Il: Glidel. Tra gli Ent (e le Ent-mogli), gli inquietanti Barrow-Wights e il debutto di Tom Bombadil, il punto di discussione più significativo potrebbe essere il piùsulla vera identità(Daniel Weyman). Seguono spoiler Quando Nori (Markella Kavanaugh) e Poppy (Megan Richards) si separano dal loro amico “Istar” dopo essere state trascinate via da una tempesta di sabbia da lui provocata (non ha ancora ben compreso i suoi poteri), si imbattono in un gruppo di Halfling più grandi che si fanno chiamare Stoor (si ritiene che Smeagol/Gollum fosse un Hobbit Stoorish).