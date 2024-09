A Gallarate i funerali Giuseppe De Bernardi Martignoni | l’abbraccio della città e dei big della politica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024)(Varese) – Si sono svolti oggi a, in una basilica di Santa Maria Assunta traboccante di gente, idiDe, il consigliere regionale lombardo di Fratelli d'Italia scomparso pochi giorni fa a causa di una grave malattia a 63 anni. Presente una folla di amici, parenti, colleghi. Ma anche le alte cariche dello Stato, come il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che è arrivato a piedi da corso Italia, accolto dal governatore regionale Attilio Fontana e dalle forze dell'ordine. La Russa, dopo i primi saluti, ha firmato il libro dei ricordi posizionato davanti alla basilica poi è entrato in chiesa per prendere parte alla cerimonia. In prima fila al fianco del sindaco Andrea Cassani, vicino anche il governatoreLombardia Fontana.