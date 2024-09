Vuelta 2024 diciottesima tappa oggi in tv Vitoria Gasteiz-Maetzu Parque Natural de Izki | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Laa Espana prosegue con la. Ci si avvicina alla conclusione e Ben O’Connor è sempre più vicino a cedere la maglia rossa a Primoz Roglic, che nelle prossime tappe dovrebbe operare il sorpasso ai danni dell’australiano. I corridori saranno impegnati nei 179.3 km daal Parcoe dideintermedia in vista della ventesima prova, che sarà l’ultima grande fatica della. La partenza è in programma alle 13.20 con arrivo previsto intorno alle 17.30.: CALENDARIO COMPLETO STARTLIST E FAVORITI MONTEPREMI E PRIZE MONEY DELLA CORSA Gli appassionati potranno seguire la secondadellaintv esclusiva su Eurosport, oltre che insu Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti in, classifiche e tanto altro ancora.