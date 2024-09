Prima Divisione i calendari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) La Federazione ha diramato idel campionato diRegionale, la vecchia serie D. Ai nastri di partenza in quello "A" ci saranno le due formazioni lucchesi la Libertas ed il Lucca Sky Walkers, il torneo prenderà il via nel primo week-end di ottobre, con lo Sky Walkers che ospiterà sabato 5 al Palatagliate il Lions Montemurlo, la Libertas invece andrà a fare visita a Ineos Manufactouring Sei Rose alla Tecnostruttura di Rosignano, unagiornata subito impegnativa per entrambi i roster, che stanno cercando di prepararsi nel migliore dei modi a questa nuova stagione. Anche se la Libertas ancora non ha trovato il sostituto di coach Maurizio Romani, sta comunque continuando a potenziare una formazione che nella scorsa stagione ha vinto la regular season e si è avvicinata ad un passo dal salto di categoria.