MotoGP Francesco Bagnaia ammette | Non sono al 100% ma non vedo l’ora di correre a Misano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Obiettivo “dimenticare Aragon”. A meno di una settimana dall’appuntamento sul MotorLand spagnolo,sta cercando di recuperare fisicamente dopo quanto accaduto nella domenica di gara. L’incidente con Alex Marquez non è costato solo punti importanti nel Mondiale 2024 di, ma ha alimentato non poche polemiche tra Pecco e il centauro iberico. Reciproche accuse di “imperizia” che nei fatti non cambiano la sostanza.è secondo nella classifica a -23 punti da Jorge Martin (Ducati Pramac) e ora spera di sfruttare il doppio appuntamento ain calendario per accorciare le distanze nei confronti del suo rivale nel campionato, prima di partire per la trasferta asiatica. “davvero felice diquesto fine settimana.