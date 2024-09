Media francesi | ' annuncio premier imminente Barnier favorito'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Francia verso l'uscita dall'impasse politica che dura da oltre cinquanta giorni? Secondo l'emittente Bfmtv, l'del nuovoda parte di Emmanuel Macron sarebbe "". Dopo l'ipotesi apparentemente tramontata di Xavier Bertrand e Bernard Cazeneuve, prosegue la rete all news sul suo sito internet, il "" sarebbe ora l'ex ministro, ex commissario a Bruxelles ed ex caponegoziatore Ue per la Brexit, Michel. Macron avrebbe vagliato la nomina diquesta mattina, insieme ai pesi massimi del suo partito, sempre secondo l'emittente francese.