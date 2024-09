LIVE Atletica Diamond League Zurigo 2024 in DIRETTA | Fabbri è terzo dopo tre lanci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) 19.58 I 400 metri al maschile sono vinti dallo svizzero Lionel Spitz in 45?30, sesto Vladimir Aceti in 46?12. 19.56 20.99 per Leonardo, non arriva il miglioramento al quartoo. 19.55 Si migliora Otterdahl che sale a 21.35 nel getto del peso ed è ora secondo. 19.49 Olyslagers e Gerashchenko non riescono a superare 1.96: vince quindi Mahuchikh nel salto in alto femminile. 19.45 Si migliora Leonardoche sale a 21.01 e rimane in terza posizionetre. 19.39 L'ucraina Mahuchikh sfrutta l'unico tentativo rimasto a 1.96. 19.36 Nei 400 metri al femminile vince la norvegese Henriette Jaeger con il crono di 50?49. 19.33 Crouser va lunghissimo! 22.66 per lo statunitense,fa la prima misura a 20.71. 19.32 A vincere i 3000 metri al maschile è stato il keniota Krop con il tempo di 7:34.80. 19.