Jesi pensa di affittare un appartamento a Brunico ma perde oltre 2mila euro

(Di giovedì 5 settembre 2024)(Ancona), 5 settembre 2024– Altra truffa messa a segno in rete e scoperta dai poliziotti del commissariato: ad essere denunciato stavolta è stato un 24enne bresciano. Dovrà rispondere di truffa aggravata. Il 29 agosto la vittima, una 40ennena in sede di querela riferiva che, dovendosi spostare aper esigenze di lavoro, ha iniziato a cercare nei siti dedicati unda prendere in affitto. Tra tutti gli annunci ne ha notato uno che pubblicizzava l’affitto di una un canone di 670. Tramite l’indirizzo e-mail indicato, ha contattato il locatore dichiarandosi interessata. Ha ricevuto risposta con l’invio del numero di cellulare col quale iniziavano una messaggistica whatsApp, conclusasi con la definizione dell’accordo.