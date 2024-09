Iran-Kyrgyzstan Taremi decisivo | suo il gol dell’1-0 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Mehdicon la nazionaleiana. L’attaccante dell’Inter ha realizzato il gol del definitivo 1-0 contro ilnel match delle qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali. Dopo un tiro dalla distanza di un compagno e una respinta corta del portiere avversario,si è fiondato sul pallone e ha depositato in rete a porta vuota. Anche l’Inter ha celebrato l’ex Porto condividendo il post X della nazionaleiana.La Team Melli débute donc ce 3e tour avec une victoire sur le plus petit des scores avec ce but de Mehdi. pic.twitter.com/M6Qe72LOfW — Footien (@Footien) September 5, 2024: suo il gol-0 () SportFace.