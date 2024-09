Il piano per liberare l’isola Marion dall’invasione dei topi predatori | Sarà bombardata quei roditori sono in grado di mangiare uccelli di 3 metri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) AIsland, isola dell’Oceano Indiano al largo delle coste del Sudafrica,arrivate orde di. E ora diverse specie dimarini, fra cui il meraviglioso albatros errante (Diomedea Exulans), un meraviglioso uccello la cui apertura alare può arrivare fino a tree mezzo, rischiano l’estinzione. Che fare? Per proteggere le specie aviarie autoctone l’intervento non potrà che essere audace. E anche molto costoso.infatticon esche avvelenate. Questo ilideato da Mouse-FreeProject (letteralmente “progetto perdai”). Un intervento di conservazione ambientale estremo, ma che sembra essere l’unico indi salvaguardare il futuro di una delle più grandi popolazioni mondiali di albatri erranti, classificata come vulnerabile dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn).