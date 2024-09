I film in uscita su Netflix a settembre 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non solo serie tv main arrivo nel catalogo di. A seguire potete leggere una guida con i titoli da non perdere nelle prossime settimane, con le relative date disulla piattaforma streaming.  Apollo 13: una storia di sopravvivenza Il 5sarà disponibile questo documentario diretto da Peter Middleton che ha missione di riportare le lancette del tempo a soli nove mesi dall'atterraggio di Neil Armstrong sulla Luna (1969). In quel tempo, la NASA si ritrovò ad affrontare la peggiore crisi mai vissuta finora: tre astronauti sono bloccati a metà strada verso la Luna su una navicella che ha subito una esplosione imprevista. Il nome di quella missione era Apollo 13. Attraverso una serie di testimonianze e reportage, si analizza e si riflette su quanto avvenuto e sulla sorte dei tre astronauti Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Haise.