Fiorentina Kean | Felice di aver scelto Firenze voglio fare tanti gol Palladino ottimo tecnico faremo bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Moise, attaccante viola alla sua prima stagione con la maglia gigliata vive un buon momento grazie ai goal in campionato e in coppa e all’impegno nella nazionale azzurra guidata da Luciano Spalletti. Riguardo all’impegno azzurro,(intervistato dal canale della Figc) si dice molto contento di questo ritorno: “E’ bello tornare a vestire questa maglia, ritrovare i compagni e il mister, ee la possibilità di difendere questi colori. In questi mesi ho imparato molto e ho fatto tante esperienze, positive e negative, che mi hanno fatto crescere”. Sul fronte viola,è molto motivato come dimostra l’intervista concessa a Dazn: "La scelta di venire alla? Ho visto che è un club serio dove nasconotalenti e mi faceva assolutamente piacere far parte di questo progetto".