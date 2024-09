Endless Love la seconda stagione sconvolge i fan | una verità agghiacciante emergere dalle ombre attenzione agli spoiler

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 settembre 2024), lai fan: una) Stai seduto comodo? Bene, perché ladista per portarti in un turbinio di emozioni e misteri che non vedrai l'ora di districare!, quel tesoro di serie turca che ha tenuto incollati allo schermo tantissimi italiani, è pronta a tornare in grande stile. Dopo aver preso il posto di Terra Amara in TV e aver fatto incetta di audience con colpi di scena da capogiro, il finale della primaci ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Ricordate il povero Ozan? Sì, proprio lui: uno dei pezzi forti della storia, trovato in circostanze poco chiare che hanno lasciato intendere un suo possibile suicidio.