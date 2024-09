Dopo il Pantheon anche la Fontana di Trevi sarà a pagamento? Ecco la proposta

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 5 settembre 2024) Era luglio 2023 quando ilè diventato ae da quel momento in poi i visitatori devono pagare 5 euro per entrarvi. Laè arrivata direttamente dall’amministrazione di Roma, in particolare dall’assessore al turismo Alessandro Onorato che oggi è intervenuto sul Corriere della Sera con una nuova idea riguardante ladidiL’assessore al turismo Alessandro Onorato ha riferito al Corriere della Sera di essere favorevole a fare pagare in modo simbolico la visita alladi. Il prezzo ammonterebbe a un euro e sarebbe indirizzato solo ai turisti. Per i romani, invece, l’accesso rimarrebbe gratuito.