Ursula-Meloni l’intesa fa bene a entrambe

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il voto contrario al secondo mandato divon der Leyen è stato un errore commesso da Giorgiapoiché interrompeva un percorso di avvicinamento di Fratelli d’Italia al governo dell’Unione Europea. Oggi si può ancora sostenere che quello sia stato un passo falso, perché FdI non può intestarsi l’elezione di von der Leyen come avrebbe invece potuto fare, ma èanche dire che quel voto non sembra aver penalizzato l’Italia. Secondo le ultime indiscrezioni Raffaele Fitto, indicato dal governo come Commissario europeo, avrà le deleghe all’economia e al Pnrr. Se fosse confermato significherebbe un portafoglio pesante per l’Italia, alla pari di quello detenuto dal commissario uscente Paolo Gentiloni. Ma Fitto potrebbe anche ottenere di più con un’eventuale nomina, che sembra possibile, come vicepresidente esecutivo della Commissione.