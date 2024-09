Szczesny | Non mi aspettavo di essere fuori dal progetto della Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “dal? Sono rimasto sorpreso non me l’, non l’avrei mai immaginato. Ho parlato molto sinceramente col direttore Giuntoli all’inizioscorsa stagione quando discutevamo il rinnovo del contratto. Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Mi ha detto: ‘Tek vogliamo rinnovare il tuo contratto’. Io gli ho detto che mi sarei ritirato dal calcio alla finestagione 2024/25, sono stato onesto. Non ho sentito più nulla e ho poi ho letto sui giornali ‘Di Gregorio alla Juve’“. Questa la rivelazione dell’exWojciechal canale Youtube Luca Toselli, in cui spiega l’addio ai bianconeri e la scelta di appendere i guantoni al chiodo. Il portiere polacco ha poi aggiunto: “Potevo anche immaginare uno scenario in cui Mattia (Perin) voleva andare via e Di Gregorio prendeva il suo posto a fare il secondo per il mio ultimo anno.