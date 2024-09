Slovenia-Austria | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 3 di Lega B di Nations League 2024/2025 che comprende anche Kazakistan e Norvegia. I padroni di casa puntano a giocarsela con le big del panorama europeo, mentre gli ospiti vogliono tornare subito nella massima serie della competizione.si giocherà venerdì 6 settembre 2024 alle ore 20.45 allo stadio Stozice di Lubiana: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli sloveni vogliono ripetere il bel cammino di Euro 2024 dove sono stati eliminati agli ottavi dall’Inghilterra sfiorando l’impresa. La squadra di Kek potrà contare su individualità di tutto rispetto e protagoniste nei vari campionati europei. Glici vogliono migliorare il modesto cammino fatto ad Euro 2024 dove non hanno superato la fase a gironi.