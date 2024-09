Settembre Dantesco 2024 | una mostra che omaggia il sommo Poeta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ravenna, 4- Nell’ambito del, ladi - via Zirardini - Open Gallery e l’allestimento dello IAT di piazza San Francesco rendono omaggio al. Sabato prossimo (7) alle 18.30 si terrà in via Zirardini il taglio del nastro delladal titolo ‘Ravenna celebra Dante. L’Annuale della morte del’. La rassegna esporrà una serie di scatti realizzati dal fotografo Marco Parollo e provenienti dagli archivi della biblioteca Classense che raccontano i momenti salienti delle celebrazioni dell’ultimo quinquennio. Sempre nel corso di questo mese, al Mosaic Temporary Shop allo IAT (Informazioni e accoglienza turistica) di piazza San Francesco, l’allestimento è dedicato alla Divina Commedia.