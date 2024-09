Nubifragio capitale Roma colpita dal downburst Ecco cos’è

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Ilche ha colpitonon era previsto da nessun bolletino meterologico, tutti sono stati presi alla sprovvista. Anche, e soprattutto, le autorità. Il maltempo ha allagato le strade di, a cui basta molta meno acqua per andare in difficoltà e bloccare la città, e non ha risparmiato nemmeno i monumenti storici. Ne sa qualcosa l’Arco di Costantino, colpito da un fulmine a causa del quale sono caduti alcuni frammenti (leggi qui). Il Campidoglio è immediatamente corso ai ripari, dando ordine a vigili urbani e Protezione Civile di effettuare oltre 4500 interventi e convocando una riunione di coordinamento per fare il punto della situazione. O meglio, per contare i danni.