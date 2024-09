Intercettazioni telefoniche | Che faccio se dicono che non è autorizzato?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Male che va si fa un’assemblea". Questa la risposta che l’amministratore di condominio sambenedettese ha dato al costruttore co indagato che cominciava a temere le mosse dei residenti dei condomini che si stavano rendendo conto che nelle loro proprietà qualcosa non andava: "Se questiche non è statoniente che?". E’ carpendo queste conversazioniche gli agenti della Guardia di Finanza hanno deciso di fare sopralluoghi nei condomini verificando che erano state emesse fatture da parte dell’impresa costruttrice in favore della società dell’amministratore sambenedettese che li gestiva.