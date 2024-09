Golf Omega Masters 2024 | nove azzurri presenti spiccano Manassero e i Molinari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il DP World Tour si sposta in Svizzera per una delle grandi classiche del circuito, l’European. Secondo appuntamento dei Back 9, si giocherà da domani, giovedì 5 settembre, a domenica 8 settembre a Crans Montana. L’evento vedrà in gara: tra i più attesi, insieme a Matteo, reduce dal sesto posto nel British, c’è Francesco. Con loro, nel field, ecco inoltre Guido Migliozzi, Edoardo, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Filippo Celli, Lorenzo Scalise e Renato Paratore. L’ultimo successo azzurro nell’evento risale al 1997, quando a imporsi fu Costantino Rocca. Prima di lui, erano riusciti nell’impresa Roberto Bernardini (doppietta nel 1968 e 1969), Alfonso Angelini (1957 e 1966), Ugo Grappasonni (1948 e 1952) e Aldo Casera (1950).