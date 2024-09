Calhanoglu e la consacrazione | status riconosciuto a tutti i livelli Inter alleata!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Hakanè stato inserito nella lista dei 30 candidati alla vittoria del pallone d’oro per la stagione 2023-2024: il centrocampista turco ha raggiunto la suadefinitiva grazie al binomio ideale con l’. STAGIONE TOP – Hakan, così come il capitano dell’Lautaro Martinez, figura nella lista dei 30 candidati alla vittoria del pallone d’oro. Il calciatore nerazzurro ha disputato la miglior stagione della sua carriera, nell’annata appena trascorsa, sia sul piano delle statistiche che su quello del rendimento complessivo mostrato in campo. Con i meneghini, il turco ha siglato 13 reti e 3 assist in 32 presenze in Serie A, risultando essere il secondo calciatore più prolifico in rosa dopo il Toro argentino.