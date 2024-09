Arrivata al Lido la popstar pare aver detto addio agli eccessi in fatto di stile Che sia una nuova fase in piena linea col trend del momento?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Fermi tutti, Lady Gaga è sbarcata a Venezia 2024. La Mostra del Cinema accoglie una delle star più attese di questa edizione con la curiosità di vederla all’opera in Joker: Folie à Deux, sequel del fortunato kolossal presentato proprio alcinque anni fa. Per ora, Stefani Germanotta ha scelto un profilo piuttosto classico indi look. L’abito nero a pois bianchi e il grande anello di fidanzamento al dito al suo arrivo in Laguna, un outfit altrettanto elegante e decisamente poco eccentrico per i suoi standard al photocall della pellicola. Chissà se anche laavrà deciso di seguire lo“very demure”,assoluto di quest’ultima parte di estate.