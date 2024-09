Alice Campello pronta a tornare in Italia con Morata non è finita | Per lui ucciderei

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Né con te, né senza di te. Ci sono coppie il cui destino sembra indissolubile per un motivo o per l’altro, al di là della separazione. Ed è quello che sta succedendo cone Alvaro, che restano uniti e vicini nonostante la rottura annunciata qualche settimana fa. Una rottura che ha stupito tutto visto che per ben sette anni il calciatore e l’influencer si sono sempre mostrati molto uniti e affiatati, a tratti pure sdolcinati, complici anche i quattro figli insieme. I due sono stati paparazzati di nuovo insieme a Madrid e laha fatto chiarezza sui recenti gossip smentendo prima le presunte infedeltà del nuovo attaccante del Milan e poi chiarendo che le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate. A quanto pare non c’è fretta di sciogliere ogni vincolo coniugale.