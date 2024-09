Rimuove gli ispessimenti attenua le macchie e stimola la pelle | una dermatologa spiega i benefici del peeling viso dopo l' estate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 3 settembre 2024) I bagni di sole regalano un‘abbronzatura più o meno intensa, ma sottopongono sempre laa stress: «Anche usando un’adeguata protezione, i raggi UVno lo sviluppo di iper-pigmentazione e discromie, senza dimenticare che accelerano i segni dell’ageing come linee sottili e rughe»,Elisabetta Fulgione, specialista in dermatologia e venereologia all’Università della Campania Luigi Vanvitelli e medico estetico Tesoriere Nazionale Sime. «Ileseguito al termine delle vacanze rappresenta un’ottima soluzione per donare uniformità alle sfumature ambrate dell’epidermide, rendere meno evidenti le disomogeneità del colorito e regalarsi un aspetto radioso».