Power Hits Estate 2024 di Rtl 102 5 i vincitori sono Annalisa e Tananai con ‘Storie Brevi’

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 3 settembre 2024)Brevi‘ diè la canzone vincitrice dell’ottava edizione deldi RTL 102.5. La collaborazione tra i due cantanti si è rivelata vincente,loro i più ascoltati in questi mesi afosi. Vediamo insieme tutti i premi.vincitore deldi RTL 102.5 Martedì 3 settembre, all’Arena di Verona, si è tenuto uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. L’ottava edizione deldell’deldi Rtl 10.5 ha visto salire sul palco i principali cantanti che hanno dominato l’airplay radiofonico. A condurre l’evento, andato in onda sul canale della radio (36 del digitale terrestre), 736 di Sky e in chiaro su Tv8,stati Paola Di Benedetto e Matteo Campese.