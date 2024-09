MascoloEIC | Sannio Acque nessuna bocciatura Il percorso per la società mista va avanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti«La delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti esprime concetti facilmente comprensibili ad una lettura attenta. Diciamo subito le cose con chiarezza: non c’èdel lavoro messo in campo dall’Ente Idrico Campano che, basandosi su orientamenti e delibere di altre sezioni regionali, ha inteso semplicemente “snellire” unche comunque porterà, certamente e indiscutibilmente, alla costituzione diSrl, lapubblico-privata per la gestione del Servizio Idrico Integrato in 78 Comuni dell’Ambito Distrettuale Sannita. Le interpretazioni strumentali lasciano il tempo che trovano ed evidenziano piuttosto tanta superficialità e approssimazione nella lettura del deliberato». Così Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano.