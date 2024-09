L’aviaria raggiunge l’Antartide | colpiti volatili e mammiferi nelle Falkland e in Georgia del Sud

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Il virus delè arrivato in Antartide e si ipotizza possa aver raggiunto il quarto continente più vasto del mondo attraverso le migrazioni degli uccelli selvatici provenienti dal Sud America. Secondo una ricerca pubblicata dalla rivista Nature Communications del dipartimento di Virologia dell’Agenzia britannica per la salute del pianeta e degli animali (Alpha), il virus, la cui presenza in America meridionale è stata confermata nel 2022, è stato rivelato oltre che negli uccelli anche nei. La presenza del virus H5N1 in Antartide era stata segnalata nel febbraio e poi nell’aprile 2024, quando una ricerca australiana lo aveva individuato nella zona nord-occidentale e isolato negli Skua, uccelli simili ai gabbiani e molto comuni lungo le coste antartiche. L’allarme è stato tale da costringere a interrompere le campagne di ricerca sui pinguini.