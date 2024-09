Già 100mila euro Affari Tuoi polemiche dopo la vincita sofferta di Monica e Edoardo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024), l’edizione a guida Stefano De Martino è iniziata con qualche intoppo di troppo. Sui social il pubblico si è diviso, tra i nostalgici di Amadeus e chi invece chiede pazienza. “Sono convinto che Stefano ci regalerà una grande conduzione. Penso che non sia giusto giudicareuna sola puntata: ci sono tanti fattori da considerare, tra questi l’emozione e un’eredità importante come quella di Amadeus”. Sotto gli occhi del pubblico non solo il conduttore. >> “Una roba vergognosa”., esordio da incubo per Stefano De Martino: il pubblico si è accorto e non perdona. “Deve chiedere scusa” Anche la coppia formata daedche si è portata a casa