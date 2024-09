Ex-Ilva | Federmanager incontra Acciaierie d' Italia in As management chiave per ripartenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Lab) - Il piano didel Gruppod'Spa in As presuppone il riconoscimento del ruolodel. Su questa base si è svolto, oggi a Roma, l'incontro tra la governance did'Spa in AS e i suoi Commissari straordinari, e la delegazione di, rappresentata dal Direttore generale Mario Cardoni, dal coordinatore della commissione Siderurgia, Paolo Bonci, e dal rappresentante della sede di Taranto, Michele Conte. "Le scelte organizzative che l'Amministrazione straordinaria sta portando avanti dimostrano la giusta attenzione verso la dirigenza del Gruppo in una fase delicata della procedura di vendita.