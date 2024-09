Da Uomini e Donne al Festival di Venezia Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza sfilano sul red carpet Ma è polemica | Insulto ai veri artisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Daal reddella Mostra del Cinema di. È questa la parabola che hanno vissuto i due ex concorrenti del programma di Maria de Filippi,di, negli anni successivi al loro debutto televisivo. I due, che si sono avvicinati proprio durante la trasmissione di Canale 5, sono stati tra gli ospiti della 81esima edizione del. E non è sicuramente passata inosservata la loro presenza all’evento. Anzi, sono stati tantissimi gli utenti che hanno voluto partecipare alla discussione circa il loro arrivo in laguna, con la conseguente sfilata sul tappeto rosso. E non sono state certo lusinghiere le parole nei loro confronti, anzi, la presenza della coppia, invitata da un brand di abiti da sposi, è stata motivo di sfogo per i loro detrattori.