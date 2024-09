Controlli della Polizia Stradale in penisola sorrentina

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)in: denunce per droga e guida in stato di ebbrezza, patenti ritirate Nei giorni scorsi, personale, nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione, disposti dalla Sezionedi Napoli, hanno effettuato diversiin. In particolare, gli operatori hanno identificato 10 persone, di cui una denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale poiché trovata in possesso di una dose di hashish ed un’altra denunciata per guida in stato di ebbrezza poiché risultata positiva all’alcol test.