Caso Sangiuliano | per Giorgia Meloni il rimpasto non è più un tabù

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo il colloquio e il comunicato ufficiale del ministro (chissà ancora per quanto) Gennaro, tutta l’attenzione della politica si è rivolta a una pagina Instagram. Quella di Maria Rosaria Boccia, naturalmente. È da lì che due sere fa la premierè stata sbugiardata quasi in diretta tv. È da lì cheè stato smentito sui documenti ufficiali mai comunicati a terzi (secondo la sua versione). Quanto materiale (audio e video), dinamite per il governo, è ancora nelle mani della Boccia? È una delle domande che si fa la premier, alle prese con la scelta se scaricare l’ormai indifendibile ministro, ingoiando un gigantesco rospo e cercando di tirare a campare, sperando nell’oblio. L’alternativa è intervenire subito, imponendo dimissioni riparatrici.