Tecopress e Sira dei Gruppioni | comincia la nuova era

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ferrara, 2 settembre 2924 – Ora è ufficiale: inizia unaera per ladi Dosso acquisita dal GruppoIndustrie della famiglia. Questa operazione permette il salvataggio dei posti di lavoro e della cinquantennale esperienza della fonderia di pressocolata per la produzione di componentistica. Nasce così Sirtec, che – assicurano– apporta al Gruppo un contributo aggiuntivo che lo posiziona ancora più tra i leader di mercato della pressofusione di alluminio in Europa. L’operazione è stata portata a termine grazie al contributo dei sindacati e delle istituzioni, con il contributo fondamentale dell’assessorato allo Sviluppo Economico, Green Economy, Lavoro e Formazione della Regione Emilia Romagna.