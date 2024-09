Targa per Chiara Morta annegata e mai ritrovata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Inghiottita dal lago e mai più. Ieri,Lindl, la ragazza di 20 anninel lago d’Iseo un anno fa mentre si trovava in barca con un gruppo di amici, è stata ricordata con una celebrazione svoltasi a Pisogne dove per settimane fu allestito il Centro Operativo Misto, coordinato dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brescia, i quali non si erano risparmiati nella ricerca della giovane, purtroppo risultata vana. Non si è mai capito esattamente dovesia caduta e per questo è stato scelto il luogo dove è stato allestito il campo per posizionare unain sua memoria. I famigliari non hanno voluto nessuno alla cerimonia se non i parenti e gli amici più cari della ragazza. Persono stati composti versi e poesie.