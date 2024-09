Quella notte ho girato 40 minuti e scartato altre persone prima di uccidere Sharon

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergamo. “Ha accoltellato mortalmenteVerzeni in assenza di qualche comprensibile motivazione, in maniera del tutto casuale, assolutamente gratuita, per non dire addirittura capricciosa”. Lo scrive il gip Raffaella Mascarino nelle 39 pagine dell’ordinanza stilata al termine dell’interrogatorio di garanzia di lunedì mattina a Moussa Sangare, il 31enne di Suisio in carcere da giovedì con la pesante accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi della 33enne di Terno d’Isola. Secondo il giudice, che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del carcere, “non c’è alcuna motivazione che possa destrare perplessità sulla salute mentale dell’indagato”, che subito dopo il fermo era stato sottoposto ad accertamenti nel reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni che avevano dato esito negativo.