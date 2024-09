Osimhen questa sera a Istanbul | 50mila tifosi ad accoglierlo – TMW

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Victoratteso stanotte in Turchia. Rinnovo col Napoli fino al 2027, poi prestito al Galatasaray.in festa. L’avventura turca di Victorsta per iniziare. Il bomber nigeriano è atteso stanotte a, dovedel Galatasaray si preparano adcome una vera star. Secondo Tuttomercatoweb: “L’aereo che porterà Victor da Napoli aatterrerà attorno a mezzanotte e l’accoglienza che si prospetta sembra quella dei grandissimi campioni. Idel Galatasaray stanno già preparando il comitato di benvenuto.” Prima del trasferimento,rinnoverà con il Napoli fino al 2027. Poi, come riporta Gianluca Di Marzio: “Il club turco ha raggiunto l’accordo con il Napoli per il prestito secco. Inoltre, il Galatasaray pagherà interamente lo stipendio del classe 1998 fino al 30 giugno 2025.