Nei beauty look della quinta serata di Venezia 81 dominano le combo labbra | dal rosso di Desirée Popper al burgundy di Valentina Herszage

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) In questa giornata di photo call e red carpet quali sono stati i miglioridi81? Scopriamo insieme la vera protagonistagiornata: la. Infatti, se fino ad ora il tenore deiera sui toni di make-up soft, nella scorsa passerella abbiamo invece visto -finalmente- parecchio colore. In occasione di I’m Still Here (Ainda Estou Aqui),ha puntato tutto su un grande classico: unfuoco dal finish vellutato perfettamente abbinato all’abito. Bravissima invece, che ha dato un assaggio d’autunno con il suosatinato incon un leggerissimo overline più scuro.