LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Barlaam oro e record del mondo! Esulta Bicelli bronzo per Terzi e Gilli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.54 Altre premiazioni, risuona l’inno d’Italia per Simone! 18.51OOO!!!CARLOTTA!!! UN ALTRO PODIO PER L’ITALIA!!!! Quarta medaglia per la sua Paralimpiade, con il suo 27”60 alle spalle della brasiliana Gomes Santiago e della statunitense Pergolini, lontana solo nove centesimi. 18.50 PARTITA LA GARA! 18.47 Ma fra poco l’Italia torna protagonista: 50 sl S13 femminili che vedono Carlottain corsia 3! 1 GER KRAWZOW Elena (S12) 2 USA NUHFER Grace (S13) 3 ITACarlotta (S13) 4 BRA GOMES SANTIAGO Maria Carolina (S12) 5 USA PERGOLINI Gia (S13) 6 ESP POLO LOPEZ Marian (S13) 7 USA CHAMBERS Olivia (S13) 8 ESP FELIU MARTIN Emma (S13) 18.45 Vittoria più difficile del previsto per Ihar Boki, che in 23”65 ha ragione di Illia Yaremenko e di Oleksii Virchenko. 18.