Linda e il pollo | biglietti omaggio per le anteprime di Roma Milano Torino e Genova

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un'opportunità per i lettori di Movieplayer.it di assistere alledie Napoli alledella pellicola di animazione di Chiara Malta, che sarà presente in sala, e Sébastien Laudenbach. Una storia vivace che scalderà il cuore di grandi e piccini. In arrivo nei cinema a partire dal 5 settembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collectione il, pellicola d'animazione diretta a quattro mani da Chiara Malta e Sébastien Laudenbach. Co-produzione italo-francese, il film racconta l'odissea di Paulette per cucinare ilcoi peperoni per la figliadopo averla sgridata ingiustamente. La donna si mette in cammino con la prole per trovare gli ingredienti necessari, ma in un giorno di sciopero generale l'impresa appare ardua. Dal pollaio al camion dei cocomeri, dal camionista allergico