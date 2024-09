Il principe Harry sta per tornare a Londra con la convitata di pietra Meghan Markle? Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’“operazione rientro” did’Inghilterra è cominciata. Ma è già piena di incognite. Chesta accadendo a Montecito, nella dimora dei Sussex, non è chiaro ma diversi segnali registrati dai tabloid inglesi fanno pensare che i tentativi di riavvicinamento alla famiglia reale siano cominciati sottotraccia. Esilio finito? Pace all’orizzonte? È presto per dirlo ma secondo il Mail on Sundayil ribelle avrebbe contattato i suoi ex-consiglieri per aiutarlo a preparare una strategia di riappacificazione con la famiglia e l’eventuale ritorno in patria. Anche se part time, perché i Sussex non avrebbero alcuna intenzione di rientrare in pianta stabile a, ma con un rientro soft che dovrà fare inevitabilmente i conti con l’ostilità del fratello William.