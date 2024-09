Gravina annuncia | Var a chiamata e tempo effettivo l’impatto sul calcio italiano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nell’intervista rilasciata stamattina a Radio Rai il presidente della Figc, Gabriele, ha parlato della possibilità di sperimentare alcune innovazioni nel nostro campionato, tra cui il Var ae il. “Il Var aeliminerebbe polemiche legate a valutazioni non sempre corrette da parte del giudice di gara, anche se riteniamo debba essere conservata l’oggettività del fuorigioco e della tecnologia del gol-line. Bisogna innovare – ha aggiunto– senza togliere quella incertezza del risultato, bellezza e spettacolarità deltrovano la sua massima realizzazione nel gol ma ilè diventato anche industria“.ha parlato anche della possibilità per l’arbitro di spiegare pubblicamente le sue decisioni dopo il consulto Var. “È già immediatamente applicabile. Stiamo valutando con la Uefa per trovare un modo omogeneo di comunicare.