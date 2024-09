Doccia gelata dell’Istat | il Pil cresce dello zero virgola

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 2 settembre 2024) Mentre la premier Giorgia Meloni dà fiato alle trombe della propaganda sull’Italia chepiù delle altre nazioni europee, l’Istat riporta il governo con i piedi per terra. L’Italia nel secondo trimestre di quest’anno è cresciuta solo0,2% con i consumi delle famiglie che risultano stagnanti, quelli delle pubbliche amministrazioni che arrancano e gli investimenti che mostrano appena un leggero progresso. I dati emergono dal quadro economico diffuso dall’istituto nazionale di statistica con la stima completa dei conti trimestrali. Una stima che conferma quanto anticipato a fine luglio per il dato congiunturale e per quello tendenziale – +0,9% la crescita del Pil rispetto allo stesso trimestrescorso anno – ma che ha portato l’Istat a rivedere al ribasso le previsioni per la crescita acquisita per l’intero 2024, dallo 0,7% allo 0,6%.