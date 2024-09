Contributi alle imprese pisane che attivano stage | 100mila euro dalla CamCom

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pisa, 2 settembre 2024 - C’è tempo fino al 30 novembre per ogni impresa di Pisa, Lucca e Massa-Carrara per presentare la domanda di contributo per la realizzazione di percorsi per l’orientamento e la certificazione delle competenze dei giovani. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha stanziato 100 miladestinatidelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa per incentivare la loro partecipazione a percorsi finalizzati allo sviluppo, in contesti di apprendimento "non formali e informali", delle competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con particolare attenzione a quei percorsi che consentano agli studenti di ottenere una certificazione delle competenze da parte dell’Ente camerale.