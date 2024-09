Via libera al progetto per il recupero del teatro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) San Felice si appresta a ritrovare il suo, reso inagibile dal terremoto, recentemente riclassificato "storico" dalla Regione Emilia-Romagna, poiché rientrate fra i teatri centenari. Lo scorso 30 agosto è arrivato in municipio il viadefinitivo della Regione alesecutivo. Un passo fondamentale fondamentale per ildell’opera, poiché consente di far partire la gara per assegnare i lavori di restauro che dovrebbero iniziare nel giro di qualche mese e terminare entro due anni. L’intervento comporterà una spesa di 8,370 milioni, di cui più di 7 milioni saranno finanziati dalla Regione, mentre il Comune ha stanziato 800mila euro. Le opere previste consentiranno di riportarlo all’originario splendore, migliorando e implementando sicurezza, funzionalità e impiantistica e una disponibilità di 468 posti, 44 dei quali destinati al mitico loggione.